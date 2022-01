Basket: Nba, senza James e Davis Lakers ko a Charlotte (Di sabato 29 gennaio 2022) Charlotte, 29 gen. - (Adnkronos) - senza LeBron James e Anthony Davis fuori per infortunio, i Los Angeles Lakers (24-26) vanno vicini a una clamorosa rimonta da -20, mettendo nelle mani di un caldissimo Russell Westbrook il pallone della vittoria. La sua tripla a pochi secondi dalla sirena prende solamente il ferro, permettendo agli Hornets (28-22) di evitare una rimonta che sarebbe stata pesantissima e vincere 117-114. Per i padroni di casa sono decisivi i 26 punti di Miles Bridges e i 22 dalla panchina di Ish Smith (10/12 al tiro), oltre ai 20 a testa di LaMelo Ball e Terry Rozier. Il protagonista della partita è però Westbrook, alla sua miglior prestazione in maglia Lakers. Dopo un primo tempo da soli 5 punti e -27 di plus-minus, il numero zero si è acceso nella ripresa mettendone ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022), 29 gen. - (Adnkronos) -LeBrone Anthonyfuori per infortunio, i Los Angeles(24-26) vanno vicini a una clamorosa rimonta da -20, mettendo nelle mani di un caldissimo Russell Westbrook il pallone della vittoria. La sua tripla a pochi secondi dalla sirena prende solamente il ferro, permettendo agli Hornets (28-22) di evitare una rimonta che sarebbe stata pesantissima e vincere 117-114. Per i padroni di casa sono decisivi i 26 punti di Miles Bridges e i 22 dalla panchina di Ish Smith (10/12 al tiro), oltre ai 20 a testa di LaMelo Ball e Terry Rozier. Il protagonista della partita è però Westbrook, alla sua miglior prestazione in maglia. Dopo un primo tempo da soli 5 punti e -27 di plus-minus, il numero zero si è acceso nella ripresa mettendone ...

