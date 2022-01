Arianna a forza nove: "Ma io non ci penso" (Di sabato 29 gennaio 2022) La Fontana a Pechino può diventare la più medagliata di sempre nello short track: "Arrivare a Milano - Cortina? Solo se cambia qualcosa" di GIANMARIO BONZI Leggi su quotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) La Fontana a Pechino può diventare la più medagliata di sempre nello short track: "Arrivare a Milano - Cortina? Solo se cambia qualcosa" di GIANMARIO BONZI

Advertising

pievani_arianna : Lasciate perdere. Con le zavorre traditrici in coalizione non si va da nessuna parte, né per il PdR né per le polit… - amigoni_arianna : RT @sushialtonno: #amici21 mattia e alice che non si parlano: subito la ship mattia e christian con atteggiamenti che potrebbero far pensar… - silviamere : RT @sherpa810: 'Vi lascio un Paese unito' (cit. onirica). Forza Arianna. - AndreaLisi15 : RT @sherpa810: 'Vi lascio un Paese unito' (cit. onirica). Forza Arianna. - sherpa810 : 'Vi lascio un Paese unito' (cit. onirica). Forza Arianna. -