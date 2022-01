Andrea Delogu | la verità sulla separazione con Francesco Montanari | “Io soffrivo…”

Leggi su topicnews

(Di sabato 29 gennaio 2022) Andradopo tanto tempo rivela ladrammatica rottura cone confessa: ” Io” “Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento“, così inizia la dettagliata intervista che la conduttrice ha raccontato al settimanale “F”.e Montanarosono una coppia che per molto tempo ha fatto sognare i fan. Una ex coppia amatissima, forse per per la loro ...