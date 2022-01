Rinnovo Fabian Ruiz, la cifra a cui si può chiudere (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nell’edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma fa il punto sul mercato del Napoli, legato non soltanto alla finestra in corso. Si parla, soprattutto, del Rinnovo di Fabian Ruiz, già cercato da alcuni club spagnoli e, in ultimo, dal Newcastle. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli Il quotidiano, tuttavia, riferisce che il dialogo con il giocatore ha buone possibilità di concludersi con il Rinnovo. In tal senso, le parti possono chiudere cercando di incontrarsi a metà strada: tre milioni annui, infatti, è la cifra che dovrebbe soddisfare tutte le parti in causa. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nell’edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma fa il punto sul mercato del Napoli, legato non soltanto alla finestra in corso. Si parla, soprattutto, deldi, già cercato da alcuni club spagnoli e, in ultimo, dal Newcastle. FOTO: Getty –Napoli Il quotidiano, tuttavia, riferisce che il dialogo con il giocatore ha buone possibilità di concludersi con il. In tal senso, le parti possonocercando di incontrarsi a metà strada: tre milioni annui, infatti, è lache dovrebbe soddisfare tutte le parti in causa.

