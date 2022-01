Quirinale, Salvini e Conte rilanciano “l’opzione donna”: salgono le quotazioni di Belloni e Cartabia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo il nulla di fatto del sesto scrutinio, tornano in auge le quotazioni di una donna al Quirinale. Il primo rimetterle pesantemente in gioco è stato Matteo Salvini. Subito dopo, però, sono state le parole di Giuseppe Conte a confermare che quello del leader della Lega poteva essere un indizio più che un auspicio. I due, infatti, erano reduci dall’incontro a tre, cui aveva partecipato anche Enrico Letta, il quale a sua volta, interpellato dai cronisti dopo il vertice, pur non dando indicazioni esplicite, aveva parlato di «una presidente o un presidente». Si fanno i nomi di Marta Cartabia ed Elisabetta Belloni, già usciti nei giorni scorsi. Salvini: «Conto che a breve ci sia una donna al Quirinale» «Ho avuto diversi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo il nulla di fatto del sesto scrutinio, tornano in auge ledi unaal. Il primo rimetterle pesantemente in gioco è stato Matteo. Subito dopo, però, sono state le parole di Giuseppea confermare che quello del leader della Lega poteva essere un indizio più che un auspicio. I due, infatti, erano reduci dall’incontro a tre, cui aveva partecipato anche Enrico Letta, il quale a sua volta, interpellato dai cronisti dopo il vertice, pur non dando indicazioni esplicite, aveva parlato di «una presidente o un presidente». Si fanno i nomi di Martaed Elisabetta, già usciti nei giorni scorsi.: «Conto che a breve ci sia unaal» «Ho avuto diversi ...

