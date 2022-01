**Quirinale: c.sinistra scommette su flop Casellati, 'ecco il capolavoro di Salvini' ** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "La Casellati starà sotto i 400 voti". E' la previsione di un big Pd mentre è in corso la chiama a Montecitorio. Il centrosinistra scommette sul flop della candidatura della presidente del Senato, voluta da Matteo Salvini. "ecco il capolavoro di Salvini... uno scellerato che mette in mezzo la seconda carica dello Stato", si commenta tra lo sconcerto per la mossa su Casellati e una certa soddisfazione nel pregustare il possibile tonfo del leader della Lega. "Forza Italia non la vota compatta e chissà che nel segreto dell'urna arrivino anche sgambetti dalla Meloni...". Mentre si scommette sul flop della carta Casellati, a Montecitorio sono già partite le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Lastarà sotto i 400 voti". E' la previsione di un big Pd mentre è in corso la chiama a Montecitorio. Il centrosuldella candidatura della presidente del Senato, voluta da Matteo. "ildi... uno scellerato che mette in mezzo la seconda carica dello Stato", si commenta tra lo sconcerto per la mossa sue una certa soddisfazione nel pregustare il possibile tonfo del leader della Lega. "Forza Italia non la vota compatta e chissà che nel segreto dell'urna arrivino anche sgambetti dalla Meloni...". Mentre sisuldella carta, a Montecitorio sono già partite le ...

Advertising

AlexBazzaro : Pd arrabbiato, Renzi arrabbiato. Sarà mica che Salvini sta facendo bene senza cadere in tranelli ed è l’unico a cer… - fattoquotidiano : Quirinale, Cacciari: “Convergeranno su Casini. Piace a destra e a questo residuo di sinistra sgangherata. E sarebbe… - AngeloCiocca : C’è un problema serio a livello Europeo. E l’Ue appare tardiva e inconcludente. Serve agire ora, senza richieste in… - Mic_Saba : Quando la destra ti pugnala e il centrosinistra non reagisce e non propone un nome di sinistra. #Casellati… - DaniloM83890763 : Ma non sarebbe più semplice per la sinistra fare il nome di uno di destra, per la destra fare il nome di uno di sin… -