“Querelata”. Selvaggia Lucarelli, dopo un post la decisione del politico: “Ecco perché mi ha denunciata” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Guai per Selvaggia Lucarelli, la giornalista è stata Querelata. Sotto accusa un post dello scorso giugno. A dare la notizia è stata lei sulla sua pagina social. Questa mattina, poi, ha approfondito la questione sulle colonne di Domani. “Il poliziotto era molto gentile, si è scusato per la convocazione urgente, mi ha spiegato di essere stato incaricato dalla Digos di una città del nord Italia di farmi alcune domande. C’era un’indagine che mi riguardava a seguito di una denuncia per diffamazione – ha spiegato – ‘Una denuncia di chi?’”. “’Di Matteo Salvini’, mi ha risposto il commissario con l’espressione di chi mi aveva appena diagnosticato un herpes zoster. Matteo Salvini. Quello che ‘basta reati d’opinione’, quello che ha contribuito ad affossare la legge Zan perché ‘un conto sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Guai per, la giornalista è stata. Sotto accusa undello scorso giugno. A dare la notizia è stata lei sulla sua pagina social. Questa mattina, poi, ha approfondito la questione sulle colonne di Domani. “Il poliziotto era molto gentile, si è scusato per la convocazione urgente, mi ha spiegato di essere stato incaricato dalla Digos di una città del nord Italia di farmi alcune domande. C’era un’indagine che mi riguardava a seguito di una denuncia per diffamazione – ha spiegato – ‘Una denuncia di chi?’”. “’Di Matteo Salvini’, mi ha riso il commissario con l’espressione di chi mi aveva appena diagnosticato un herpes zoster. Matteo Salvini. Quello che ‘basta reati d’opinione’, quello che ha contribuito ad affossare la legge Zan‘un conto sono ...

