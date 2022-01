Ponte Morandi | i pm | anche un pensionato avrebbe notato le criticità

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "unche guarda i cantieri si sarebbe reso conto dei problemi che aveva il, come il fenomeno della ruggine e la sua irreversibilità". E' quanto sostenuto dai pm genovesi ...

"Anche un pensionato che guarda i cantieri si sarebbe reso conto dei problemi che aveva il, come il fenomeno della ruggine e la sua irreversibilità". E' quanto sostenuto dai pm genovesi che oggi, durante l'udienza preliminare del processo sul crollo del viadotto autostradale, ...Hanno iniziato a parlare i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno nel corso dell'udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del(14 agosto 2018, 43 morti). I magistrati stanno illustrando i motivi per cui chiederanno il rinvio a giudizio delle 59 persone indagate oltre alle due società Aspi e Spea, la controllata ...L'udienza preliminare per il crollo del 14 agosto 2018 che ha causato 43 vittime. L'accusa: "Nessuno dal 1992 è intervenuto sulle pile 9 e 10. Anche se erano noti i problemi. Chiunque avrebbe dovuto r ...I magistrati Terrile e Cotugno hanno parlato durante l'udienza preliminare che proseguirà anche la prossima settimana ...