Napoli, la carica di Juan Jesus: «Scudetto ed Europa League? Vogliamo vincere tutto» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il difensore del Napoli Juan Jesus ha suonato la carica in vista della seconda parte di stagione degli azzurri Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha suonato la carica in vista della seconda parte di stagione degli azzurri. OBIETTIVI – «Vogliamo vincere e lotteremo fino all'ultima partita di campionato contro lo Spezia. Scudetto? Ci crediamo, abbiamo una mano importante dalla città di Napoli puntiamo al primo posto ed a vincere. Chi gioca a Napoli deve sapere che si lotta per gli obiettivi importanti: il campionato e l'Europa League».

