Milan, Brahim Diaz: «Voglio fare grandi cose con la numero 10 rossonera» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il trequartista del Milan Brahim Diaz ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera Brahim Diaz, trequartista del Milan, in una intervista a SportMediaset ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera. MAGLIA numero 10 – «Aumenta le responsabilità e porta grandi pressioni, ma io ho la personalità per indossarla. Ho voglia di fare grandi cosa con questa maglia e con questa squadra». OBIETTIVI – «Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il derby contro l’Inter e ce la metteremo tutta per farlo. Per lo scudetto sono in corsa tante squadre, e noi siamo una di queste. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato». LEGGI L’INTERVISTA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il trequartista delha parlato dei suoi obiettivi con la maglia, trequartista del, in una intervista a SportMediaset ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia. MAGLIA10 – «Aumenta le responsabilità e portapressioni, ma io ho la personalità per indossarla. Ho voglia dicosa con questa maglia e con questa squadra». OBIETTIVI – «Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il derby contro l’Inter e ce la metteremo tutta per farlo. Per lo scudetto sono in corsa tante squadre, e noi siamo una di queste. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato». LEGGI L’INTERVISTA ...

