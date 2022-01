“Malati di Covid aumentati per avere più soldi nel Pnrr”. FdI chiede una commissione d’inchiesta (video) (Di venerdì 28 gennaio 2022) In alcune strutture ospedaliere si alterano i dati (e anche i Malati di coronavirus) “perché sperano che dimostrandosi in sofferenza per il Covid possano mettere le mani più facilmente sui soldi del Pnrr. Si stanno organizzando anche per assumere nuovo personale”. La ricostruzione di Restart per Raidue ha lasciato esterrefatti non solo i telespettatori. Secondo il dirigente medico intervistato sotto garanzia di anonimato da Valentina Noseda “i positivi servono per alimentare il sistema”. Dato che i soldi aggiuntivi per i ricoveri Covid partono dal giorno della degenza, se un paziente entra in ospedale perché si è rotto una caviglia e dopo giorni si scopre che è positivo il rimborso comincia dal primo giorno della degenza. Ovviamente tutto legale. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) In alcune strutture ospedaliere si alterano i dati (e anche idi coronavirus) “perché sperano che dimostrandosi in sofferenza per ilpossano mettere le mani più facilmente suidel. Si stanno organizzando anche per assumere nuovo personale”. La ricostruzione di Restart per Raidue ha lasciato esterrefatti non solo i telespettatori. Secondo il dirigente medico intervistato sotto garanzia di anonimato da Valentina Noseda “i positivi servono per alimentare il sistema”. Dato che iaggiuntivi per i ricoveripartono dal giorno della degenza, se un paziente entra in ospedale perché si è rotto una caviglia e dopo giorni si scopre che è positivo il rimborso comincia dal primo giorno della degenza. Ovviamente tutto legale. LEGGI ...

