L'Atalanta alla scoperta dell'erede di Gosens: "Non lo farà rimpiangere"

L'Atalanta, dove tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Spesso le risorse post vendita sono state prelevate dalla squadra. E, proprio come Gosens, Giuseppe Pezzella, arrivato tranquillamente dal Parma, si sta rivelando una delle acquisizioni più riuscite. Il giocatore in questione, Pezzella, ha 24 anni e ha già lavorato 18 volte tra campionato e coppe. La partenza di un altro giocatore, il tedesco, ha permesso al giovane Pezzella di essere promosso in campo. Secondo quanto dichiarato all'Eco di Bergamo, il ragazzo è pronto a raccogliere l'eredità in nerazzurro su sfondo azzurro. La crescita del giocatore è dovuta all'effetto Gasperini, che spesso trasforma gli outsider. Pezzella è l'ennesima dimostrazione della bontà del laboratorio Zingonia, dove si forgiano i talenti.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta alla Inter, la soffiata di Cassano: So perché alla fine troveranno l'intesa Antonio Cassano parla di Inter a lungo nel suo consueto intervento via twitch alla Bobo - tv dell'... non gli ha detto che lo caccia dopo Gosens: se il tedesco è quello dell'Atalanta, è tanta roba. L'...

Inter in pole position per Scamacca: le cifre in ballo e la verità sul Milan Dopo aver risolto il problema della fascia sinistra, con l'arrivo di Robin Gosens dall'Atalanta, l'ex a.d. bianconero nelle prossime settimane tornerà alla carica con l'amico Carnevali per Frattesi e ...

Il mercato delle altre: Salernitana scatenata. Atalanta alla finestra Calcio Atalanta La Primavera torna in campo: oggi la sfida all’Atalanta I gialloblù in campo al Tavellin alle ore 11, diretta su SoloCalcio La Primavera dell’Hellas torna in campo: stamattina infatti i gialloblù affronteranno l’Atalanta al Tavellin nel match valido per la ...

UFFICIALE – Empoli, arriva Simone Lozza dall’Atalanta Trattativa conclusa con la formula a titolo temporaneo Si muove il mercato del vivaio Empoli. Di seguito il comunicato riguardo l’arrivo di Simone Lozza: “Empoli Football Club comunica di aver raggiun ...

