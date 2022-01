Juventus | Marley Aké è pronto per un posto in prima squadra?

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Giocatore giovane e di prospettiva, così si presentaAké, il gioiellino della, classe 2001. I bianconeri ne hanno di talenti interessanti, tra Under 23 e diversi prestiti – come ad esempio Fagioli in Serie B con la Cremonese – e per questo il calciatore francese sembra poter ritagliarsi uno spazio tra i grandi. L’infortunio, e l’assenza prolungata, di Federico Chiesa, gli apre sicuramente le porte della, con Max Allegri che sembra già aver compreso il suo potenziale. Aké e la: numeri e statistiche Arrivato allail 28 Gennaio 2021, Aké ha da subito mostrato le proprie qualità con l’U23. Nella stagione attuale può contare – in totale – 22 presenze, di cui: 20 in Serie C, una in Coppa Italia Lega Pro, una in Coppa Italia (nella sfida tra ...

Advertising

kinfra_ : +++Ultim'ora, è fatta per #Koulibaly alla #Juventus, al #Napoli andranno 23 milioni di euro, bonus compresi, e il c… - mauro_marley : RT @juperikizi: Vlahovic alla Juventus perché minacciato dal presidente della Serbia - mauro_marley : RT @Saulo61764618: Continuiamo con il Sig. Gianni... la prego, mi dia 6 numeri che mi gioco i rimanenti 84 al Superenalotto! (Video di 18h… - mauro_marley : RT @AFGiudice: Anomalia non è operazione #Vlahovic in sè ma che una società quotata raccolga 400m in borsa dicendo a investitori che farà X… - mauro_marley : RT @Gazzetta_it: Gol e bilanci: come fa la Juventus a permettersi il colpo Vlahovic. L'analisi di @marcoiaria1 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Marley

Nandez aspetta la mossa Juve Senza uscite non ci saranno nuovi ingressi: nellafunziona ... Al Cagliari piacciono sia Kaio Jorge siaAké , ma per adesso dalla Juve nicchiano. I sardi ......Allegri ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta dellain ... Figura invece il giovane talento dell'Under 23Aké , fresco d'esordio in Coppa Italia contro ...Cristiano Ronaldo will definitely go down in the history books as one of the best athletes of all time. He will be remembered not only for his success and talent but also for an incredible work ethic ...Non c’è intesa tra il bianconero e l’Aston Villa, così l’altro uruguaiano è bloccato a Cagliari: la situazione ...