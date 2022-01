Inter - Milan | l' indiscrezione di mercato accende l' attesa del derby

Advertising

tvdellosport : ?? L’ #Inter ha prenotato Gianluca #Scamacca: un’operazione da circa 40 milioni complessivi che potrebbero preveder… - tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - luka_dangelo : RT @passione_inter: ?? C'È ANCHE L'INTER NELLA CORSA A KESSIE ?? Marotta si è già informato e l'amico Calhanoglu potrebbe aver consigliato l… - Emycaiazzo22 : RT @MaglieCalcio13: Non solo Vlahovic, ecco la rivoluzione Juve. Allegri vuole Jorginho, De Jong e Romagnoli. Via Kulusevski, Morata e De L… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Manca ancora più di una settimana al derby tra. Una gara molto attesa che arriva dopo una sosta del campionato che è stata molto movimentata. Le tante operazioni di mercato hanno creato grande attesa per l'ultima parte di stagione ......00 Marsiglia - Angers BASKET - EUROLEAGUE 18:00 CSKA - Berlin 18:30 Anadolu Efes - ASVEL 19:00 algiris - UNICS Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Roma - Genoa 18:0020:45 ...Allarme in casa Milan. Il contratto di Franck Kessié è in scadenza tra pochi mesi (il 30 giugno 2022) e non arrivano segnali positivi sul rinnovo. Il risultato, secondo La Gazzetta dello Sport, è che ...La Juventus non sarebbe l'unico top club italiano ad essere sulle tracce di Franck Kessie, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana, in scadenza di contratto con il Milan: stando ...