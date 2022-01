Il calcio è il tuo sport preferito? Non perderti questi programmi tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il calcio è la tua più grande passione? Tante sono le trasmissioni tv che trattano questo argomento, ed ecco quali sono quelli che ti consigliamo di vedere. Il calcio in Italia e nel resto del mondo è sicuramente uno degli sport più seguiti e apprezzati in assoluto. Migliaia sono i tifosi che non si perdono neppure una partita delle loro squadre preferite e non solo, e che seguono infatti campionati nostrani ma anche internazionali. Uno sport che unisce, diverte, entusiasma, tiene con il fiato sospeso, fa gioire e qualche volta anche arrabbiare. Tanti sono dunque i sentimenti che questo argomento può far suscitare nel cuore di chi lo segue con grande costanza. Nel nostro paese sono davvero tantissime le trasmissioni televisive dedicate a questo tema, e non ci resta dunque che consigliarvene ... Leggi su chenews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilè la tua più grande passione? Tante sono le trasmissioni tv che trattano questo argomento, ed ecco quali sono quelli che ti consigliamo di vedere. Ilin Italia e nel resto del mondo è sicuramente uno deglipiù seguiti e apprezzati in assoluto. Migliaia sono i tifosi che non si perdono neppure una partita delle loro squadre preferite e non solo, e che seguono infatti campionati nostrani ma anche internazionali. Unoche unisce, diverte, entusiasma, tiene con il fiato sospeso, fa gioire e qualche volta anche arrabbiare. Tanti sono dunque i sentimenti che questo argomento può far suscitare nel cuore di chi lo segue con grande costanza. Nel nostro paese sono davvero tantissime le trasmissioni televisive dedicate a questo tema, e non ci resta dunque che consigliarvene ...

Advertising

TommasoNevi : Uno che non c'era mai stato. Non così. Ne hai avuti di più forti. Hai avuto il miglior marcatore del calcio moderno… - marvin1311 : @ZiGOSENS8 Ricordiamo de ligt quando lo presero doveva essere il nuovo Sergio ramos poi è diventato un inetto. Il c… - _treacherous_13 : @kekkasroom Che classe, pront? per il tuo rientro nel Twitter calcio - federicod_6 : @EdoardoMecca1 Diglielo al fantino, il tuo pupillo, il grande allenatore di calcio che teniamo in panchina. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Giordano esorta Osimhen: 'Non buttare via il tuo esagerato talento' -