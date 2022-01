I follower non hanno dubbi: «Colore stupendo. Stavi meglio prima». E per molti somiglia a Miriam Leone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rossa o bionda? meglio con i capelli al naturale o con quel Colore d’oro con il quale è diventata famosa? Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una sua vecchia foto, sfoggiando il Colore autentico della sua chioma: un castano tendente al rosso che ha conquistato i suoi 26 milioni di follower. Chiara Ferragni: i beauty look guarda le foto Leggi anche › Chiara Ferragni, l’hairlook di Natale con il fiocco bon ton in velluto nero ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rossa o bionda?con i capelli al naturale o con queld’oro con il quale è diventata famosa? Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una sua vecchia foto, sfoggiando ilautentico della sua chioma: un castano tendente al rosso che ha conquistato i suoi 26 milioni di. Chiara Ferragni: i beauty look guarda le foto Leggi anche › Chiara Ferragni, l’hairlook di Natale con il fiocco bon ton in velluto nero ...

Advertising

il_pucciarelli : Persona con migliaia di follower scrive pubblicamente frasi vergognose che mancano di rispetto a un 18enne morto. S… - IvoSoverini : @Pepppe862 @CarloCalenda Ritengo di non avere mai insultato nessuno e mi avvalgo spesso del follower per chi non mi… - baghersafficoz : Totofifone ha il profilo privato ma da un giorno all’altro accetta centinaia di follower. Riservato ma non troppo. - manuel_y_jesus_ : @FmMosca io e i tuoi follower sappiamo la VERITÀ. NON TI PREOCCUPARE. ??? - SoloCovid : @AnsiAle Hai un rapporto following/follower dello 0,942% Incredibile. Non ti dico cosa segnala?? -