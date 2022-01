GTA Online usato dai Narcos come banco di prova per reclutare nuovi corrieri delle droga: indagini in corso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una storia che mette – di nuovo – in cattiva luce il gioco più attaccato e bistrattato di tutti: GTA. Questa volta, la violenta IP di Rockstar Games è al centro di una storia piuttosto curiosa, dove Narcos e trafficanti di droga si scontrano con il famigerato videogioco. GTA Online: un possibile coinvolgimento con il narcotraffico – 28012022 www.computermagazine.itÈ ancora una volta lui il protagonista – in negativo – delle cronache videoludiche. GTA, Grand Theft Auto, conosciuto dai più come la IP di Rockstar Games violenta, brutta e cattiva, questa volta è al centro di un’indagine che vede coinvolti alcuni corrieri della droga del cartello messicano. Sì, avete letto bene. E no, non è una side-quest in cui lo scopo è trasportare un quantitativo indefinito di sostanze ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una storia che mette – di nuovo – in cattiva luce il gioco più attaccato e bistrattato di tutti: GTA. Questa volta, la violenta IP di Rockstar Games è al centro di una storia piuttosto curiosa, dovee trafficanti disi scontrano con il famigerato videogioco. GTA: un possibile coinvolgimento con il narcotraffico – 28012022 www.computermagazine.itÈ ancora una volta lui il protagonista – in negativo –cronache videoludiche. GTA, Grand Theft Auto, conosciuto dai piùla IP di Rockstar Games violenta, brutta e cattiva, questa volta è al centro di un’indagine che vede coinvolti alcunidelladel cartello messicano. Sì, avete letto bene. E no, non è una side-quest in cui lo scopo è trasportare un quantitativo indefinito di sostanze ...

Advertising

zazoomblog : GTA ONLINE - Nuovo veicolo, ricompense doppie e altro - infoitscienza : GTA Online usato per reclutare veri corrieri della droga in Messico, da un'indagine - infoitscienza : GTA Online viene usato anche dai criminali, avevano ragione i nostri genitori? - roxiduval : RT @RockstarGames: GTA Online: The Contract Unisciti a Franklin Clinton in The Contract, una nuova avventura di GTA Online. Preparati a r… - GamingToday4 : GTA Online usato per reclutare veri corrieri della droga in Messico, da un’indagine -

Ultime Notizie dalla rete : GTA Online I cartelli della droga usano GTA per reclutare malviventi, nella realtà GTA V (così come la sua controparte multiplayer, ossia GTA Online ) è un gioco amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo, nonché uno dei più apprezzati di sempre. Il quinto episodio del brand è infatti uno di quei giochi di cui si parla in ...

GTA Online viene usato anche dai criminali, avevano ragione i nostri genitori? Forse, negli anni '90 , avevano davvero ragione i nostri genitori nel dirci che i videogiochi fanno male e ci rendono violenti, perché la storia che arriva dal Messico e coinvolge GTA Online ha letteralmente dell'incredibile. Possiamo farci dell'amara ironia, ma come riportato online ciò che è accaduto nel paese è davvero grave e il fatto che ci sia di mezzo un titolo ...

GTA Online: arriva la Declasse Granger, GTA$ e RP doppi per il finale di The Contract Everyeye Videogiochi GTA: i cartelli della droga lo stanno usando per reclutare nuovi elementi Uno dei giochi più famosi e conosciuti del pianeta è senza dubbi Grand Theft Auto, il famoso videogioco prodotto da Rockstar games vanta una platea di giocatori a dir poco globale, forse troppo global ...

GTA ONLINE – Nuovo veicolo: Declasse Granger 3600LX, ricompense doppie e altro Amatissima dai nuovi truffatori di Los Santos, la Declasse Granger 3600LX è un peso massimo così spazioso che non riuscirai a sentire nemmeno l’alito di ...

V (così come la sua controparte multiplayer, ossia) è un gioco amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo, nonché uno dei più apprezzati di sempre. Il quinto episodio del brand è infatti uno di quei giochi di cui si parla in ...Forse, negli anni '90 , avevano davvero ragione i nostri genitori nel dirci che i videogiochi fanno male e ci rendono violenti, perché la storia che arriva dal Messico e coinvolgeha letteralmente dell'incredibile. Possiamo farci dell'amara ironia, ma come riportatociò che è accaduto nel paese è davvero grave e il fatto che ci sia di mezzo un titolo ...Uno dei giochi più famosi e conosciuti del pianeta è senza dubbi Grand Theft Auto, il famoso videogioco prodotto da Rockstar games vanta una platea di giocatori a dir poco globale, forse troppo global ...Amatissima dai nuovi truffatori di Los Santos, la Declasse Granger 3600LX è un peso massimo così spazioso che non riuscirai a sentire nemmeno l’alito di ...