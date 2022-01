Green pass nei negozi: bastano controlli a campione. Come funziona (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio 2022 " In attesa che scatti, da martedì 1 febbraio , l' obbligo di Green pass nelle attività commerciali , le Faq pubblicate dal governo sul sito www.governo.it chiariscono che i titolari dei negozi non sono tenuti a controllare il possesso della certificazione verde all'ingresso, ma a campione all'interno dell'esercizio. Ecco, in dettaglio, cosa scrive il ... Leggi su lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio 2022 " In attesa che scatti, da martedì 1 febbraio , l' obbligo dinelle attività commerciali , le Faq pubblicate dal governo sul sito www.governo.it chiariscono che i titolari deinon sono tenuti a controllare il possesso della certificazione verde all'ingresso, ma aall'interno dell'esercizio. Ecco, in dettaglio, cosa scrive il ...

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - fattoquotidiano : L’ultima dei Migliori: Green pass illimitato con la 3ª dose. Cartabellotta (Gimbe): “Privo di basi scientifiche e g… - VittorioSgarbi : “Green pass” e barbieri. Ve lo dico ancora una volta: avete rotto il c…! - voltes48 : RT @Gigadesires: Giornate della memoria: 22 luglio 2021: 'Il green pass è garanzia di ritrovarsi fra persone non contagiose' (Mario Dragh… - BabiZen13 : RT @sconnesso_: Nicola Porro: 'Noi non ci possiamo abituare al Green pass mortacci vostri, nei paesi liberi non c'è bisogno del lasciapassa… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Arrivi da paesi europei: basta il Green Pass Il Consiglio dell'Unione europea ha recentemente aggiornato le regole per i viaggi, eliminando il sistema della mappa a colori e dando priorità al Green Pass . Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha quindi firmato la nuova ordinanza relativa agli arrivi dall'estero . Viene pertanto eliminato l'obbligo del tampone. Sono state inoltre ...

Green pass nei negozi: bastano controlli a campione. Come funziona Roma, 28 gennaio 2022 " In attesa che scatti, da martedì 1 febbraio , l' obbligo di green pass nelle attività commerciali , le Faq pubblicate dal governo sul sito www.governo.it chiariscono che i titolari dei negozi non sono tenuti a controllare il possesso della certificazione verde ...

Guariti covid, ma il Super Green pass non arriva. A centinaia nel limbo il Resto del Carlino Green pass senza fare il test: stop ai tamponi nella farmacia finita al centro dell'inchiesta Scienza e Tecnologia - Udine, alla guida del maggiore Fabio Gentilini, ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di screening dei tamponi per soggetti asintomatici nella farmacia All'Angelo di ...

Senza mascherina o green pass, raffica di multe tra Artena e Bellegra I titolari di cinque di attività – due bar, una lavanderia, una pizzeria e un’autoscuola – sono stati sanzionati per non aver esposto all’ingresso dei locali un cartello ...

Il Consiglio dell'Unione europea ha recentemente aggiornato le regole per i viaggi, eliminando il sistema della mappa a colori e dando priorità al. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha quindi firmato la nuova ordinanza relativa agli arrivi dall'estero . Viene pertanto eliminato l'obbligo del tampone. Sono state inoltre ...Roma, 28 gennaio 2022 " In attesa che scatti, da martedì 1 febbraio , l' obbligo dinelle attività commerciali , le Faq pubblicate dal governo sul sito www.governo.it chiariscono che i titolari dei negozi non sono tenuti a controllare il possesso della certificazione verde ...Scienza e Tecnologia - Udine, alla guida del maggiore Fabio Gentilini, ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di screening dei tamponi per soggetti asintomatici nella farmacia All'Angelo di ...I titolari di cinque di attività – due bar, una lavanderia, una pizzeria e un’autoscuola – sono stati sanzionati per non aver esposto all’ingresso dei locali un cartello ...