Giuseppe Pezzella: «Il Napoli? Non c'è un motivo preciso per cui non abbia giocato nella squadra della mia città»

Napoletano e tifosissimo della squadra della sua città (ha perfino un tatuaggio con l'anno di nascita del Napoli), l'addio di Gosens gli darà ulteriori occasioni per mettersi in mostra: si parla di Giuseppe Pezzella, laterale sinistro ex Parma, attualmente in prestito all'Atalanta. Arrivato dai ducali in sordina, il terzino classe 97? a Bergamo ha convinto anche i più scettici. Via via, è diventato un titolare fisso, raccogliendo 14 presenze in campionato e condendole con 3 assist. Si tratta di un calciatore moderno, sempre applicato e dotato di grande fisicità: è alto 1,87. Pezzella ha rilasciato – in concomitanza con il passaggio di Gosens all'Inter – un'intervista a l'Eco di Bergamo. Gli sono stati chiesti anche i motivi per cui non ha mai ...

