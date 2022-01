Giornata europea della privacy: quest’anno dedichiamola ai più giovani (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ogni anno, il 28 gennaio, si celebra la Giornata europea della privacy, un diritto che, probabilmente, mai come in questa stagione della vita del mondo è stato ed è presidio e garanzia di altri diritti e libertà. Il quadro che abbiamo davanti è a tinte fosche. Ci sono governi che non sanno resistere alla tentazione di far loro il principio machiavellico del fine che giustifica i mezzi e si abbandonano a forme di sorveglianza di massa. Utilizzano tecnologie sempre più pervasive, fornitori di servizi digitali che raccolgono e rivendono, direttamente e indirettamente, sui mercati globali quantità industriali di dati personali capaci di consegnare a chiunque la conoscenza, sempre più puntuale, di gusti, abitudini, preferenze di miliardi e miliardi di persone. Le stesse persone oggetto dell’azione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ogni anno, il 28 gennaio, si celebra la, un diritto che, probabilmente, mai come in questa stagionevita del mondo è stato ed è presidio e garanzia di altri diritti e libertà. Il quadro che abbiamo davanti è a tinte fosche. Ci sono governi che non sanno resistere alla tentazione di far loro il principio machiavellico del fine che giustifica i mezzi e si abbandonano a forme di sorveglianza di massa. Utilizzano tecnologie sempre più pervasive, fornitori di servizi digitali che raccolgono e rivendono, direttamente e indirettamente, sui mercati globali quantità industriali di dati personali capaci di consegnare a chiunque la conoscenza, sempre più puntuale, di gusti, abitudini, preferenze di miliardi e miliardi di persone. Le stesse persone oggetto dell’azione di ...

Advertising

giuvir1999 : RT @PagoPA: Per la Giornata europea della protezione dei dati personali #DataProtectionDay, raccontiamo in che modo privacy e sicurezza dei… - IOitaliait : RT @PagoPA: Per la Giornata europea della protezione dei dati personali #DataProtectionDay, raccontiamo in che modo privacy e sicurezza dei… - ilfattoblog : Giornata europea della privacy: quest’anno dedichiamola ai più giovani - PagoPA : Per la Giornata europea della protezione dei dati personali #DataProtectionDay, raccontiamo in che modo privacy e s… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'La sicurezza dei più giovani è a rischio: quasi due ragazzi su tre si sono iscritti a un social senza avere l’età minima… -