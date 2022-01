Genovese | salta ipotesi risarcimento a una delle ragazze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Genovese salta

Agenzia ANSA

l'ipotesi di un risarcimento a una delle due ragazze ritenute vittime di Alberto, imprenditore del web imputato a Milano con l'accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti ...... che si concretizza al 32', quando Castorina scatta sul filo del fuorigioco,due avversari e ... A disp.:, Napoli, Cianci e Gaudio. All. Francesco De Gaetano. Paternò: Latella, Bisconti (...Salta l'ipotesi di un risarcimento a una delle due ragazze ritenute vittime di Alberto Genovese, imprenditore del web imputato a Milano con l'accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti co ...La Sampdoria sta trattando con i rossoneri per arrivare all'esterno ma la volontà del giocatore è di fatto un'altra.