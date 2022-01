Elezioni di metà mandato | Biden non dorme sogni tranquilli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Come di consueto, due anni dopo le presidenziali, negli Stati Uniti si verificano le mid-team elections. Si tratta didiche costituiscono un segnale del gradimento o meno della politica attuata dal presidente in carica fino a quel momento. A essere nominati in queste, sono i 435 membri della Camera dei rappresentanti. Il presagio, è che il prossimo 8 novembre, giorno previsto per le mid-team elections, si manifesti una perdita consistente di consensi per l’attuale Presidente. I passi falsi del presidenteLe tensioni della Casa bianca non lasciano indifferente l’opinione pubblica, che da quanto emerge nei sondaggi, non nutre più una grande stima nei confronti dell’operato del presidente Joe. Come testimonia il ...