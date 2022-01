Elezione Quirinale, Tajani: "Belloni? Già un tecnico a Chigi. Non è giusto anche al Colle" (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio "C'è già un profilo tecnico a Palazzo Chigi e riteniamo non sia giusto averne un altro al Quirinale" così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani al termine dell'incontro di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio "C'è già un profiloa Palazzoe riteniamo non siaaverne un altro al" così il vicepresidente di Forza Italia Antonioal termine dell'incontro di ...

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 5a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - petergomezblog : Quirinale 2022, diretta dell’elezione del presidente della Repubblica – Quinta votazione: lo spoglio e i risultati.… - pietroraffa : == Meloni, al voto subito dopo elezione Colle. Guarda i sondaggi e prova ad aprire una crisi di governo. Fregand… - 76_tiffany_ : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 5a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri' sono comp… - nekosbaka : RT @f_depaoli: Adesso mi dovete spiegare come dovrei riuscire a studiare se c'è tutto questo casino per l'elezione del quirinale. -