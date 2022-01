“Detto Fatto”: pan brioche cioccolato e caffè di Manuel Saraceno (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il tutor Manuel Saraceno, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha proposto un lievitato dolce: il pan brioche cioccolato e caffè. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti Impasto al caffè: 250 g farina 00, 5 g lievito di birra fresco, 1 uovo, 50 g zucchero, 70 ml caffè, 20 g cacao amaro, 3 g sale, 2 cucchiai di olio di semi Impasto bianco: 250 g farina 00, 5 g lievito di birra fresco, 1 uovo, 50 g zucchero, 80 ml latte, 3 g sale, 2 cucchiai di olio di semi Sciroppo: 50 g zucchero, 50 ml acqua Procedimento Impasto al caffè: in una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato, ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha proposto un lievitato dolce: il pan. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti Impasto al: 250 g farina 00, 5 g lievito di birra fresco, 1 uovo, 50 g zucchero, 70 ml, 20 g cacao amaro, 3 g sale, 2 cucchiai di olio di semi Impasto bianco: 250 g farina 00, 5 g lievito di birra fresco, 1 uovo, 50 g zucchero, 80 ml latte, 3 g sale, 2 cucchiai di olio di semi Sciroppo: 50 g zucchero, 50 ml acqua Procedimento Impasto al: in una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato, ...

