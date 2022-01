Data Privacy Day: Italia tra i primi Paesi in Europa per violazioni del GDPR (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per il Data Privacy Day 2022 le statistiche che fanno il punto della situazione in Europa con l’Italia che si trova ai primi posti per violazioni del GDPR. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per ilDay 2022 le statistiche che fanno il punto della situazione incon l’che si trova aiposti perdel. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Daniele_Manca : Privacy, secoli di norme da meritarci. Il 28 gennaio si celebra il Data protection day voluto dal Consiglio europeo… - lucabolognini : RT @RoccoPanettaIT: Qualche pensiero nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo il #Privacy e Data Protection Day, grazie all'impulso d… - computermente : Oggi è il Data Privacy Day. L’Italia è seconda in Europa per violazioni alla Gdpr - simonapans : RT @googleitalia: Buon #DataPrivacyDay! Hai già controllato le tue impostazioni di privacy su Google? Strumenti di controllo facili e info… - HouseOfStorm : ??Seth Storm's AperiTech??DATA PRIVACY DAY PARTY RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI -