Covid | le notizie Curva in decrescita | calano terapie intensive e ricoveri ordinari LIVE

(Di venerdì 28 gennaio 2022) I nuovi casi sono 143.898. Processati 1.051.288 tamponi, il tasso di positività scende al 13,7%. Speranza: "Oggi nessuna Regione cambia colore. Non succedeva da molte settimane". Figliuolo: "Dopo l'ok dell'Ema, in arrivo 600mila trattamenti completi dell'antivirale Paxlovid per il 2022". Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali,incidenza e Rt