CorSera: crescono le quotazioni di Balotelli, ma in Nazionale c’è ancora chi lo guarda con diffidenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Italia si prepara agli spareggi di fine marzo e nel ct Roberto Mancini resta il dubbio su chi guiderà l’attacco. Il Corriere della Sera scrive che per il tecnico il titolare è sempre Immobile, ma che dalle indicazioni delle partitelle durante lo stage crescono le quotazioni di Balotelli e Joao Pedro. “crescono invece l’oriundo debuttante Joao Pedro e Balotelli, che hanno segnato un gol a testa. Il brasiliano si è mosso bene sotto il cielo imbronciato di Coverciano, giocando sia da centravanti sia da esterno. Balo, invece, ha fatto la prima punta in un tridente con Zaniolo e Raspadori, è in forma e motivato, però all’interno del gruppo c’è chi continua a guardarlo con diffidenza”. Calano le quotazioni di Raspadori. Kean è fuori. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Italia si prepara agli spareggi di fine marzo e nel ct Roberto Mancini resta il dubbio su chi guiderà l’attacco. Il Corriere della Sera scrive che per il tecnico il titolare è sempre Immobile, ma che dalle indicazioni delle partitelle durante lo stageledie Joao Pedro. “invece l’oriundo debuttante Joao Pedro e, che hanno segnato un gol a testa. Il brasiliano si è mosso bene sotto il cielo imbronciato di Coverciano, giocando sia da centravanti sia da esterno. Balo, invece, ha fatto la prima punta in un tridente con Zaniolo e Raspadori, è in forma e motivato, però all’interno del gruppo c’è chi continua arlo con”. Calano ledi Raspadori. Kean è fuori. L'articolo ...

Advertising

napolista : CorSera: crescono le quotazioni di #Balotelli, ma in Nazionale c’è ancora chi lo guarda con diffidenza SuperMario… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: I tormenti di #Mancini per l'attacco. Contro la Macedonia il titolare sarà #Immobile, ma crescono le quotazioni di #Balotel… - pccpla : RT @capuanogio: I tormenti di #Mancini per l'attacco. Contro la Macedonia il titolare sarà #Immobile, ma crescono le quotazioni di #Balotel… - Moixus1970 : RT @capuanogio: I tormenti di #Mancini per l'attacco. Contro la Macedonia il titolare sarà #Immobile, ma crescono le quotazioni di #Balotel… - capuanogio : I tormenti di #Mancini per l'attacco. Contro la Macedonia il titolare sarà #Immobile, ma crescono le quotazioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSera crescono BOLLETTINO LOMBARDIA CORONAVIRUS 9 GENNAIO/ 36.858 casi e 38 morti, +280 ricoverati Ma crescono anche i guariti, che nelle ultime 24 ore risultano essere 3.774, portando il totale a ... con il "picco" raggiunto lo scorso 4 gennaio: spiega al "CorSera" il virologo dell'Università ...

Cabina di regia 23 dicembre: ipotesi Decreto/ Regole: tamponi, mascherine, coprifuoco Per il coordinatore Cts Franco Locatelli , oggi intervenuto sul "CorSera" sulla crescente emergenza contagi, " Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, ...

Covid endemico: cosa significa convivere con il virus e perchè non è indolore Corriere della Sera Maanche i guariti, che nelle ultime 24 ore risultano essere 3.774, portando il totale a ... con il "picco" raggiunto lo scorso 4 gennaio: spiega al "" il virologo dell'Università ...Per il coordinatore Cts Franco Locatelli , oggi intervenuto sul "" sulla crescente emergenza contagi, " Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, ...