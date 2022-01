Calcio: primo messaggio da juventino di Vlahovic, un grazie a Bonucci e cuori bianconeri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Dusan Vlahovic ha pubblicato su Instagram la prima storia da giocatore della Juventus e l'ha dedicata ai ringraziamenti per il saluto che questa mattina gli ha rivolto Leonardo Bonucci al JMedical. Un semplice "grazie" con l'aggiunta di due cuori, uno bianco e uno nero, che sono l'inizio della sua avventura alla Juve. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Dusanha pubblicato su Instagram la prima storia da giocatore della Juventus e l'ha dedicata ai ringraziamenti per il saluto che questa mattina gli ha rivolto Leonardoal JMedical. Un semplice "" con l'aggiunta di due, uno bianco e uno nero, che sono l'inizio della sua avventura alla Juve.

Advertising

SkySport : Juve, Dusan Vlahovic a Torino: foto e video del primo giorno in bianconero #SkySport #SkyCalciomercato… - pisto_gol : A Firenze la prendono malissimo, ma Vlahovic non sarà nè il primo nè l’ultimo. Questo è il Calcio, senza bandiere… - Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia il match di San Siro! ?? Primo pallone mosso dagli ospiti ?? #InterVenezia 0?-0?… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Rafael Nadal è il primo finalista degli Australian Open 2022! ???????? Matteo Berrettini ci ha provato ma non è bastato ?? #… - TV7Benevento : Calcio: primo messaggio da juventino di Vlahovic, un grazie a Bonucci e cuori bianconeri... -