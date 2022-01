Biden a Zelensky | possibilità concreta invasione a febbraio

Advertising

Quest'ultima ha ricordato chelo ha detto anche "pubblicamente" e che anche l'amministrazione ha "messo in guardia su questo in gennaio". . 28 gennaio 2022... la determinazione europea è la chiave per contrastare le ambizioni russe di ALESSANDRO FARRUGGIA Video Usa: se Russia invade Ucraina stop al gasdotto Nord Stream 2 Video Ucraina,: ...Nella sua telefonata al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Joe Biden "ha detto che c'è una possibilità concreta che i russi invadano l'Ucraina in febbraio": lo ha riferito la portavoce del consig ...Continua a crescere la tensione tra Russia e Ucraina mentre il presidente americano Biden in una telefonata al suo omologo Zelenski avrebbe paventato ...