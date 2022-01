Batosta Casellati | Matteo Salvini cerca una soluzione Qualunque

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La presidente del Senato prende solo 382 voti, almeno 70 franchi tiratori. Il leader della Lega apre a qualsiasi ipotesi: persino al trasloco di Draghi («non c’è un veto»), mentre in Transatlantico si parla anche di Mattarella (e Casini). Adesso il boccino è in mano all’uomo del Papeete, che sembra il più confuso di tutti

Advertising

ilriformista : 'Si è scelto di esporre la figura della presidente del Senato alla corrida'. Scintille nel centrodestra dopo la bat… - FraLauricella : #Quirinale Batosta del centrodestra sulla #casellati. Ipotesi #belloni. #renzi “Non la voto”. Giuliano Ferrara h… - marcolcars : RT @Sydwerehere: E comunque la Casellati nonostante la batosta, la figuraccia col cellulare e le vergognose telefonate della vigilia ai par… - Sydwerehere : E comunque la Casellati nonostante la batosta, la figuraccia col cellulare e le vergognose telefonate della vigilia… - riccardopo2001 : @schirripa @luigidimaio Beh mi scusi, è una questione di principio, anche il bruciare il nome della presidente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Batosta Casellati

Sempre le stesse fonti sottolineano come, dopo ladi Salvini su, sui era arrivati a stringere il confronto su una rosa strettissima: Pier Ferdinando Casini, Mario Draghi, Sergio ...Il centrodestra esce a pezzi dal flopma a subire lapiù grande, all'interno della coalizione, è senza dubbio Forza Italia. Proprio il partito che esprime la presidente del Senato, infatti, sarebbe quello nel quale si ...Giocare col governo un giorno sì e un giorno pure non fa un bel lavoro' ha aggiunto. 'Lavoro perchè domani si chiuda, poi si torni a lavorare perchè il problema sono le bollette e il costo dell'energi ...Al termine di una giornata cominciata decisamente male con la batosta in aula sulla Casellati, Salvini sembra prendersi la rivincita in serata. Avrebbe quasi raggiunto un accordo con Conte e Letta, do ...