“Basta, la nomino”: Soleil e i problemi d’igiene, anche uno dei suoi è pronto a tradirla [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Soleil Sorge deve cominciare a temere ritorsioni: un suo amico potrebbe tradirla perché stufo della sua passività e del suo menefreghismo. Soleil Sorge – Screenshot GF VipOltre alla bella presenza e alla parlantina sciolta, Soleil Sorge si è distinta in questa edizione del GF Vip per l’assoluta negligenza verso tutto ciò che concerne le faccende di casa. Aspetto fondamentale per convivere in un luogo assieme a tante altre persone e per mantenerlo in buono stato. Invece la sua pigrizia ha sempre il sopravvento. E così quando si tratta di pulire gli ambienti o di lavare i piatti, lei è sempre assente. Motivo che ha scatenato nelle ultime ore una lite furibonda con Manila Nazzaro. Ma sempre in queste ore c’è qualcun altro che a sorpresa ha espresso la propria irritazione per il menefreghismo della ... Leggi su ck12 (Di venerdì 28 gennaio 2022)Sorge deve cominciare a temere ritorsioni: un suo amico potrebbeperché stufo della sua passività e del suo menefreghismo.Sorge – Screenshot GF VipOltre alla bella presenza e alla parlantina sciolta,Sorge si è distinta in questa edizione del GF Vip per l’assoluta negligenza verso tutto ciò che concerne le faccende di casa. Aspetto fondamentale per convivere in un luogo assieme a tante altre persone e per mantenerlo in buono stato. Invece la sua pigrizia ha sempre il sopravvento. E così quando si tratta di pulire gli ambienti o di lavare i piatti, lei è sempre assente. Motivo che ha scatenato nelle ultime ore una lite furibonda con Manila Nazzaro. Ma sempre in queste ore c’è qualcun altro che a sorpresa ha espresso la propria irritazione per il menefreghismo della ...

Advertising

loutomli__ : I fan dei jerù indignati per una ship che è esistita solo nella loro testa. Hanno detto che Jessica è innamorata di… - apperoequindi : @XrobertaX_ E allora io ti nomino! Basta! ?? - VersaceOnTfl : RT @conla_yniziale: io lui non lo vedo ambiguo, mi sembra anche abbastanza inquadrato quando capisci com’è, ma lei passare da “ma non devi… - conla_yniziale : io lui non lo vedo ambiguo, mi sembra anche abbastanza inquadrato quando capisci com’è, ma lei passare da “ma non d… - dep_val : Mia madre è talmente traumatizzata dalla me piangente di un anno fa che se nomino casualmente l'ex all'interno di u… -