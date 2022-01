Australian Open 2022, il rovescio di Matteo Berrettini è migliorato, ma non basta ancora contro i top player (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il sogno di Matteo Berrettini e di tutta l’Italia è sbattuto sul muro Rafa Nadal. Il tennista romano si è arreso al fenomeno spagnolo in quattro set nella semifinale dell’Australian Open 2022, non riuscendo ad imporre il proprio gioco durante le tre ore della sfida; ma soprattutto, non è riuscito ad uscire dalla diagonale di sinistra, venendo costantemente costretto a giocare di rovescio, notoriamente il ‘punto debole’ dell’azzurro. Memore dei grattacapi che gli regalò nella prima parte della semifinale degli US Open 2019, Nadal ha impostato sin dal primo scambio la partita che desiderava, rispondendo in maniera aggressiva con i piedi dentro il campo e indirizzando la pallina sempre sul lato sinistro di Berrettini, un colpo che nel corso degli anni è ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il sogno die di tutta l’Italia è sbattuto sul muro Rafa Nadal. Il tennista romano si è arreso al fenomeno spagnolo in quattro set nella semifinale dell’, non riuscendo ad imporre il proprio gioco durante le tre ore della sfida; ma soprattutto, non è riuscito ad uscire dalla diagonale di sinistra, venendo costantemente costretto a giocare di, notoriamente il ‘punto debole’ dell’azzurro. Memore dei grattacapi che gli regalò nella prima parte della semifinale degli US2019, Nadal ha impostato sin dal primo scambio la partita che desiderava, rispondendo in maniera aggressiva con i piedi dentro il campo e indirizzando la pallina sempre sul lato sinistro di, un colpo che nel corso degli anni è ...

