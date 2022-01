Atalanta, Pezzella: «Voglio convincere Gasperini e guadagnarmi il riscatto» (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’esterno dell’Atalanta Pezzella ha parlato della sua voglia di far bene con la maglia nerazzurra Giuseppe Pezzella, esterno dell’Atalanta che potrebbe andare a coprire il ruolo lasciato scoperto da Gosens, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo dove ha parlato della sua voglia di voler far bene con la maglia nerazzurra. riscatto – «Voglio convincere mister Gasperini con il mio rendimento, non ho bisogno di collezionare il numero di presenze per esser riscattato. Se giochi tanto e fai male, non serve». PARTITE EUROPEE – «Le gare in Europa non sono mai da snobbare. Affronteremo tutte le partite come abbiamo sempre fatto uniti e compatti, dando il massimo in ogni competizione. In Europa League e in Serie A, perché vogliamo dimostrare di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’esterno dell’ha parlato della sua voglia di far bene con la maglia nerazzurra Giuseppe, esterno dell’che potrebbe andare a coprire il ruolo lasciato scoperto da Gosens, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo dove ha parlato della sua voglia di voler far bene con la maglia nerazzurra.– «mistercon il mio rendimento, non ho bisogno di collezionare il numero di presenze per esser riscattato. Se giochi tanto e fai male, non serve». PARTITE EUROPEE – «Le gare in Europa non sono mai da snobbare. Affronteremo tutte le partite come abbiamo sempre fatto uniti e compatti, dando il massimo in ogni competizione. In Europa League e in Serie A, perché vogliamo dimostrare di ...

