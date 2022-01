Assegni familiari 2022: comunicati i nuovi limiti di reddito (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Circolare INPS del 20 gennaio 2022 numero 9 ha fornito i valori aggiornati all’anno corrente per quanto riguarda gli Assegni familiari e le quote di maggiorazione pensione spettanti a coloro che sono esclusi dalla normativa sugli ANF. In particolare, il documento dell’Istituto aggiorna i limiti di reddito familiare ed individuale necessari per stabilire il diritto o meno alle prestazioni citate, in favore del soggetto richiedente e previa domanda da inoltrare all’INPS. Da ultimo, la Circolare ricorda che dal 1° marzo 2022 ANF ed Assegni familiari passeranno il testimone all’Assegno Unico ed Universale, al pari delle detrazioni per figli a carico (under ventuno) ed altre prestazioni economiche a sostegno delle famiglie. Analizziamo la novità in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Circolare INPS del 20 gennaionumero 9 ha fornito i valori aggiornati all’anno corrente per quanto riguarda glie le quote di maggiorazione pensione spettanti a coloro che sono esclusi dalla normativa sugli ANF. In particolare, il documento dell’Istituto aggiorna idifamiliare ed individuale necessari per stabilire il diritto o meno alle prestazioni citate, in favore del soggetto richiedente e previa domanda da inoltrare all’INPS. Da ultimo, la Circolare ricorda che dal 1° marzoANF edpasseranno il testimone all’Assegno Unico ed Universale, al pari delle detrazioni per figli a carico (under ventuno) ed altre prestazioni economiche a sostegno delle famiglie. Analizziamo la novità in ...

SergioMaione1 : L'#assegno unico farà lievitare l'ISEE delle famiglie poiché venendo accreditato direttamente in conto corrente inn… - Vemendamento : @Renato74321072 @Matos78Antonio E poi non mi far pensare agli assegni familiari che so 6 mesi che non me li danno ahahahahah - Renato74321072 : @Vemendamento @Matos78Antonio Assolutamente mio padre prende ancora gli assegni familiari ?? - giovann04381938 : @angelainNL @EU_Commission Gli manca il rdc e assegni familiari (adesso con la sentenza della consulta li hanno). R… - zazoomblog : Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2022: ecco le informazioni - #Assegni #familiari… -