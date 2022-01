Amici 21 | la puntata del 30 gennaio 2022 non ci sarà | ecco perché

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La consuetadomenicale condi Maria De Filippi non ci: il 30, infatti, il famoso talent show di Canale 5 non andrà in ondaalcuni dei ballerini professionisti dello show sono risultati positivi al Covid. È la prima volta che il programma si ferma totalmente ma la decisione, confermata dalla produzione Mediaset all’Adnkronos, si è resa necessaria per evitare un focolaio nell’intero cast. Una misura precauzionale,come ben sanno gli appassionati del talent, le misure di sicurezza in trasmissione sono elevate: basta pensare al plexiglas che divide professionisti e alunni durante le prove. Vi raccomandiamo... Mara Sattei conquista con il suo outfit raffinato e controcorrente ad ...

