Amici 21, Giulia De Lellis fan di due allievi: ecco di chi si tratta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giulia DE Lellis SEGUE DUE CANTANTI DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Nelle ultime ore, la celebre influencer Giulia De Lellis ha condiviso sui suoi social network, due brani di due allievi di Amici 21. LEGGI ANCHE Amici 21, Dario scoppia in lacrime: "Non voglio deludere i miei genitori" Da qualche anno, gli allievi di canto di Amici hanno la possibilità di scrivere e pubblicare inediti durante il loro percorso nella scuola di Maria De Filippi. I ragazzi e le ragazze di canto hanno infatti anche la possibilità di venire prodotti da importanti professionisti del settore e in più, questi loro brani vengono giudicati da importanti radio italiane che poi passano nelle loro programmazioni. Alcuni degli allievi hanno già ...

