Vlahovic | il gesto a sorpresa che già sta infiammando i tifosi bianconeri

Advertising

giuaddo99 : RT @AndreaTiberio7: Buonanotte solo a chi è riuscito ad acquistare #Vlahovic grazie a questo gesto tecnico qui SIETE INGIOCABILI https://… - ChiamamiPeppe : Il mio sogno .. Juve Verona allo stadium , gol di #Vlahovic .. che va verso la bandierina.. e fa quel gesto con la… - TinaAcone : RT @AndreaTiberio7: Buonanotte solo a chi è riuscito ad acquistare #Vlahovic grazie a questo gesto tecnico qui SIETE INGIOCABILI https://… - CincoDeMayo2k2 : RT @AndreaTiberio7: Buonanotte solo a chi è riuscito ad acquistare #Vlahovic grazie a questo gesto tecnico qui SIETE INGIOCABILI https://… - l_honestly : RT @AndreaTiberio7: Buonanotte solo a chi è riuscito ad acquistare #Vlahovic grazie a questo gesto tecnico qui SIETE INGIOCABILI https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic gesto

...perL'idea che Dusan, calciatore serbo della Fiorentina , possa andare alla Juventus , con cui i viola hanno una fortissima rivalità, ha portato alcuni tifosi a compiere un...Attenzione: è ovvio che non sia... Ikonè 5,5; serve una grande palla a Odriozola che poi ... Quelai tifosi del Cagliari poteva risparmiarselo... Venuti 6; gara normale. Nastasic S. V. ...Alessandro Giudice, esperto in materia di bilanci, ha commentato su Twitter l’affare Vlahovic-Juve: "Da ieri sento dire che Vlahovic si ripaga se Juventus va in ChampionsLeague. È il contrario. Ricavi ...Paolo Bargiggia punge ancora Massimiliano Allegri attraverso il suo profilo Twitter: "Il rischio che anche un Fenomeno come Vlahovic abbassi la sua media gol con il non gioco di Allegri, non ...