VIDEO Berrettini-Nadal: segui la semifinale dell”Australian Open di tennis in tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Berrettini sfida Rafa Nadal nella semifinale dell'Australian Open e può scrivere ka storia del tennis italiano: match in diretta su Discovery+ Leggi su mediagol (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteosfida Rafanelladell'Australiane può scrivere ka storia delitaliano: match in diretta su Discovery+

Advertising

Eurosport_IT : NON VI SENTO NON VI SENTOOOOOOO NON VI SENTOOOOOOOOOOOO #Berrettini | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : E a noi battere la Francia piace sempre assai ???????????? #Berrettini | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS - RadioItalia : Trova qualcuno che tifi per te, come Mengoni tifa per Berrettini ?? Il tennista vola in semifinale ?? @mengonimarco… - SimoneTorcasio3 : RT @simonesalvador: Un minuto di cultura sportiva. #Berrettini #Tennis - spallettismoo : RT @Eurosport_IT: E a noi battere la Francia piace sempre assai ???????????? #Berrettini | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS -