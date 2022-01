Vicenza-Lecce, Meggiorini scoppia in lacrime: "Cosa c'entra mia mamma? Porta..." (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ieri sera nel recupero della 18.a giornata del campionato di Serie B, il Vicenza ha sconfitto il Vicenza per 2-1, ma ha fatto molto scalpore il pianto del giocatore dei veneti Meggiorini al fischio... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ieri sera nel recupero della 18.a giornata del campionato di Serie B, ilha sconfitto ilper 2-1, ma ha fatto molto scalpore il pianto del giocatore dei venetial fischio...

Advertising

fanpage : Brutto epilogo per Lecce-Vicenza di Serie B, con Meggiorini che è scoppiato in lacrime nel finale di partita per gl… - Gazzetta_it : Lecce, sei primo in classifica: 2-1 al Vicenza e Pisa superato. Meggiorini segna e piange #SerieB - sportmediaset : #SerieB: il Lecce si prende la vetta, 2-1 al Vicenza. #SportMediaset - Pall_Gonfiato : Vicenza-Lecce, Meggiorini scoppia in lacrime: 'Cosa c'entra mia mamma? Porta...' - PugliaStream : Il Lecce batte il Vicenza per 2 a 1 e sale in testa alla classifica della serie B -