Trovare telecamere nascoste con il sensore ToF del vostro smartphone

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Interessante articolo di kaspersky che ci spiga cos’è ilToF di unoe come i ricercatori di Singapore propongono di usarlo perspia in appartamenti in affitto o camere d’albergo: realtà o finzione? Purtroppo è tutto vero. In un caso abbastanza recente, una famiglia neozelandese, dopo aver affittato un appartamento in Irlanda, ha scoperto una telecamera nascosta che trasmetteva in livestreaming dal soggiorno. Per individuare una telecamera a occhio nudo spesso è necessaria la vista a raggi X, perché quasi certamente sarà accuratamente camuffata. Per quelli di noi che non sono Superman, ci sono dispositivi speciali per aiutare a rilevare i dispositivi spia tramite radiazioni elettromagnetiche o il segnale Wi-Fi, ma non sono ...