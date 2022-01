Senza biglietto e Green Pass in treno: prova a barricarsi in bagno per eludere i controlli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ha provato a viaggiare in treno Senza Green Pass, tentando l'elusione dei controlli ricorrendo alla scelta di chiudersi in bagno. Il fatto si è verificato nella serata del 26 gennaio ed ha coinvolto un uomo che avrebbe voluto viaggiare su un treno regionale del Lazio, diretto a Scauri. La missione, però, non ha avuto successo. Il fatto è segnato segnalato ai Carabinieri I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno ricevuto la segnalazione del fatto che una persona avrebbe provato a non farsi controllare dal personale addetto alle verifiche. L'intervento delle forze dell'ordine ha fatto sì che i militari si siano trovati a dover interloquire con il soggetto, prima che questi decidesse di aprire la porta. Nel frattempo il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 27 gennaio 2022) Hato a viaggiare in, tentando l'elusione deiricorrendo alla scelta di chiudersi in. Il fatto si è verificato nella serata del 26 gennaio ed ha coinvolto un uomo che avrebbe voluto viaggiare su unregionale del Lazio, diretto a Scauri. La missione, però, non ha avuto successo. Il fatto è segnato segnalato ai Carabinieri I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno ricevuto la segnalazione del fatto che una persona avrebbeto a non farsi controllare dal personale addetto alle verifiche. L'intervento delle forze dell'ordine ha fatto sì che i militari si siano trovati a dover interloquire con il soggetto, prima che questi decidesse di aprire la porta. Nel frattempo il ...

