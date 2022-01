San Pio, bimbo di un anno trasferito d’urgenza al Santobono: è in prognosi riservata (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli un bambino di appena un 1 anno di Benevento. Il piccolo presenta un trauma alla testa e necessità delle cure specialistiche dell’apprezzato nosocomio pediatrico partenopeo. Si tratta del terzo trasferimento subito dal bambino in strutture ospedaliere. Inizialmente, infatti, era stato ricoverato presso il Fatebenefratelli lo scorso 16 gennaio. Successivamente era stato trasferito all’ospedale San Pio, i cui sanitari, dopo alcuni giorni di degenza e valutata la gravità delle condizioni, ne hanno disposto il trasferimento al Santobono nella nottata tra lunedì e martedì scorso. Un trasferimenti in elicottero avvenuto intorno alle due di notte. Sulle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Si trova ricoverato inall’ospedaledi Napoli un bambino di appena un 1di Benevento. Il piccolo presenta un trauma alla testa e necessità delle cure specialistiche dell’apprezzato nosocomio pediatrico partenopeo. Si tratta del terzo trasferimento subito dal bambino in strutture ospedaliere. Inizialmente, infatti, era stato ricoverato presso il Fatebenefratelli lo scorso 16 gennaio. Successivamente era statoall’ospedale San Pio, i cui sanitari, dopo alcuni giorni di degenza e valutata la gravità delle condizioni, ne hdisposto il trasferimento alnella nottata tra lunedì e martedì scorso. Un trasferimenti in elicottero avvenuto intorno alle due di notte. Sulle ...

Advertising

anteprima24 : ** San Pio, bimbo di un anno trasferito d'urgenza al Santobono: è in prognosi riservata ** - elisaangelini62 : @adelcarro @ATSMilano Forse è meglio che ti affidi a San Pio da Pietralcina… Francesco ha grossi problemi di sensibilità - mammaparole3 : @GruppoSVittore @ferrarisergio4 Santa Rita, Sant’Antonio, San Pio, San Giuda Taddeo ecc - ofmafrancescani : ?? Il Pensiero di Padre Pio di oggi 27 Gennaio 2022. San Pio interceda per tutti voi, per le vostre famiglie e per i… - GatineauPatrick : RT @AdpSiena: Il premio è promesso dal divin Maestro non a chi ha bene cominciato, ma a chi persevera sino alla fine. Vi basti l’esempio di… -