Quirinale: Meloni "apre" all'ipotesi Belloni, ma Salvini chiede di prendere tempo. Casini ormai fuori gioco? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Altre 24 ore di tempo per trattare sulla partita del Colle. Salvini , riferisce chi ha partecipato al vertice del centrodestra di questa mattina, ha chiesto di prendere tempo. Un nuovo vertice ci sarà... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 27 gennaio 2022) Altre 24 ore diper trattare sulla partita del Colle., riferisce chi ha partecipato al vertice del centrodestra di questa mattina, ha chiesto di. Un nuovo vertice ci sarà...

Advertising

ciropellegrino : Ma Fratelli d'Italia anziché #Crosetto perché non vota «100 ore di girato», così , giusto per ribadire. #Quirinale… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Nuovo colpo di scena al #Quirinale: Salvini vede Sabino #Cassese? Poi la reazione della Lega ?? - fattoquotidiano : In corso la 4ª votazione. Il centrodestra si spacca, poi si astiene. E Meloni apre alle ipotesi #Cassese e #Belloni… - Giornaleditalia : #elisabettabelloniquirinale Quirinale, avanza Belloni: Pd favorevole sul nome proposto da Meloni: 'Ipotesi plausibi… - chavarzabalus__ : RT @DavideRicci1973: #Quirinale: Matteo #Salvini, Silvio #Berlusconi e Giorgia #Meloni propongono Letizia #Moratti. Se non sono ladri, corr… -