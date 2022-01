Quirinale 2022, Boccia (Pd): “Il centrodestra non ha i numeri. I voti per Mattarella? Non sorprendono, è il più amato” – Video (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Aver scelto l’astensione ha dimostrato i numeri reali: il centrodestra non ha i numeri per eleggere un presidente della Repubblica da solo. Ora è importante trovare una figura che garantisca l’unità nazionale e che si parta dalla maggioranza che sostiene il governo di unità nazionale”, così Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico e componente della segretaria guidata da Enrico Letta. “È evidente che se il centrodestra avesse provato la spallata, avrebbe sicuramente provocato un trauma e anche una evitabile crisi, ma i 441 voti di oggi sono largamente insufficienti rispetto ai 505 che servono per eleggere un presidente della Repubblica – continua Boccia – Noi non possiamo eleggere un presidente con 505, 506 voti, proprio nelle condizioni in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Aver scelto l’astensione ha dimostrato ireali: ilnon ha iper eleggere un presidente della Repubblica da solo. Ora è importante trovare una figura che garantisca l’unità nazionale e che si parta dalla maggioranza che sostiene il governo di unità nazionale”, così Francesco, deputato del Partito Democratico e componente della segretaria guidata da Enrico Letta. “È evidente che se ilavesse provato la spallata, avrebbe sicuramente provocato un trauma e anche una evitabile crisi, ma i 441di oggi sono largamente insufficienti rispetto ai 505 che servono per eleggere un presidente della Repubblica – continua– Noi non possiamo eleggere un presidente con 505, 506, proprio nelle condizioni in ...

