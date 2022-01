Questo video non mostra un decesso causato dal vaccino ? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 17 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo a terra circondato da alcuni operatori sanitari all’interno di quello che sembra un hub vaccinale. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Morto all’hub vaccinale, durante i 15 minuti di attesa post-vaccino». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi di Open, il video mostra una scena verificatasi all’interno dell’hub vaccinale di Chiuduno (Bergamo). Il 20 gennaio 2022, contattata dal quotidiano locale l’Eco di Bergamo, l’A.S.S.T. di Bergamo Est ha chiarito che l’uomo nel video non è deceduto, ma è ricoverato in ospedale e che il suo malore al centro vaccinale non è riferibile al ... Leggi su facta.news (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 17 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato uncheun uomo a terra circondato da alcuni operatori sanitari all’interno di quello che sembra un hub vaccinale. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Morto all’hub vaccinale, durante i 15 minuti di attesa post-vaccino». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi di Open, iluna scena verificatasi all’interno dell’hub vaccinale di Chiuduno (Bergamo). Il 20 gennaio 2022, contattata dal quotidiano locale l’Eco di Bergamo, l’A.S.S.T. di Bergamo Est ha chiarito che l’uomo nelnon è deceduto, ma è ricoverato in ospedale e che il suo malore al centro vaccinale non è riferibile al ...

