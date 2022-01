Pfizer-BioNTech: “Al via test clinici per il vaccino contro Omicron” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Pfizer e BioNTech fizer-BioNTech hanno annunciato di aver dato il via al reclutamento per un trial clinico che ha l’obiettivo di testare su adulti fino a 55 anni anni la sicurezza e la risposta immunitaria del loro vaccino specificamente contro la variante Omicron. Dichiarazioni della Pfizer: Kathrin Jansen La responsabile dei vaccini della Pfizer, Kathrin Jansen, dichiara: “Riconosciamo l’importanza di essere pronti nel caso in cui la protezione del vaccino diminuisca nel tempo e di aiutare a fronteggiare Omicron ed eventuali altre varianti future”. Dichiarazioni della Pfizer: Ugur Sahin Per l’amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, la ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022)fizer-hanno annunciato di aver dato il via al reclutamento per un trial clinico che ha l’obiettivo diare su adulti fino a 55 anni anni la sicurezza e la risposta immunitaria del lorospecificamentela variante. Dichiarazioni della: Kathrin Jansen La responsabile dei vaccini della, Kathrin Jansen, dichiara: “Riconosciamo l’importanza di essere pronti nel caso in cui la protezione deldiminuisca nel tempo e di aiutare a fronteggiareed eventuali altre varianti future”. Dichiarazioni della: Ugur Sahin Per l’amministratore delegato di, Ugur Sahin, la ...

