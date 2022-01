"Ma come si fa?. Giletti, la vergogna di De Luca: Covid e terapia intensiva, cosa sta succedendo da un mese | Video (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sul Covid molto non torna. Non solo sul numero dei "veri" morti, deceduti "per" e non "con" il virus. Massimo Giletti, a Non è l'arena su La7, affronta il tema spinoso dell'aumento di posti letto in terapia intensiva, uno dei dati chiave per scongiurare il passaggio in zona arancione o rossa delle regioni. Le conseguenze impattano sul settore sanitario, ma soprattutto sul comparto economico e produttivo, visto gli ovvi effetti su consumi e Prodotto interno lordo. "Guardate i numeri della regione Campania. A parte il balletto su 'attivabili' e 'attivati', si parla di posti letto 'disponibili'. Il 1 gennaio 2022 erano 656, l'11 gennaio 699, il 18 gennaio 782, il 25 gennaio 812", sono i dati che Giletti snocciola citando Repubblica, un giornale dunque non proprio "nemico" del governatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sulmolto non torna. Non solo sul numero dei "veri" morti, deceduti "per" e non "con" il virus. Massimo, a Non è l'arena su La7, affronta il tema spinoso dell'aumento di posti letto in, uno dei dati chiave per scongiurare il passaggio in zona arancione o rossa delle regioni. Le conseguenze impattano sul settore sanitario, ma soprattutto sul comparto economico e produttivo, visto gli ovvi effetti su consumi e Prodotto interno lordo. "Guardate i numeri della regione Campania. A parte il balletto su 'attivabili' e 'attivati', si parla di posti letto 'disponibili'. Il 1 gennaio 2022 erano 656, l'11 gennaio 699, il 18 gennaio 782, il 25 gennaio 812", sono i dati chesnocciola citando Repubblica, un giornale dunque non proprio "nemico" del governatore ...

