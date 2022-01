L’Ue con la Lituania (finalmente). Ricorso al Wto contro la Cina (Di giovedì 27 gennaio 2022) Falliti i tentativi bilaterali di ricucire lo strappo, l’Unione europea ha deciso di ricorrere contro la Cina all’Organizzazione mondiale del commercio per le “politiche commerciali discriminatorie” contro la Lituania, “che stanno colpendo anche altre esportazioni dal mercato unico”. Si tratta di azioni che “appaiono essere discriminatorie e illegali alla luce delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio”, si legge nella nota della Commissione europea. LE PAROLE DI DOMBROVSKIS “Non è un passo che prendiamo alla leggera”, ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega al commercio. “Tuttavia, dopo ripetuti tentativi falliti di risolvere la questione a livello bilaterale, non vediamo altra strada da percorrere”. Le parole di Dombrovskis sembrano voler dimostrare ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) Falliti i tentativi bilaterali di ricucire lo strappo, l’Unione europea ha deciso di ricorrerelaall’Organizzazione mondiale del commercio per le “politiche commerciali discriminatorie”la, “che stanno colpendo anche altre esportazioni dal mercato unico”. Si tratta di azioni che “appaiono essere discriminatorie e illegali alla luce delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio”, si legge nella nota della Commissione europea. LE PAROLE DI DOMBROVSKIS “Non è un passo che prendiamo alla leggera”, ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega al commercio. “Tuttavia, dopo ripetuti tentativi falliti di risolvere la questione a livello bilaterale, non vediamo altra strada da percorrere”. Le parole di Dombrovskis sembrano voler dimostrare ...

