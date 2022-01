Lazio zona gialla | D’Amato | “Nessun cambio colore previsto”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Gli indicatori epidemiologi Covid-19 riguardanti ilindicano “con molta probabilità il mantenimento in”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio, riferendo che in regione “la variante Omicron è oramai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati”, secondo “il dato che emerge dall’analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani”. E ancora: “i dati preliminari condotti dal Seresmi – Spallanzani (Servizio regionale delle sorveglianze delle malattie infettive) vedono un valore Rt ancora sotto a 1 (0.76) per la seconda settimana di seguito, un numero di casi stabili rispetto alla settimana precedente, con un aumento dell’incidenza legato prevalentemente agli asintomatici. Il tasso di ...

Ore 10.46 -, D'Amato: escluso che si vada in arancione "Il in arancione? È escluso. Le terapie intensive sono sotto la soglia di allerta, stiamo in una fase di plateau". Ad ... indice Rt a 0.76, sotto 1 per la seconda settimana di seguito" Gli indicatori epidemiologi Covid - 19 riguardanti il indicano "con molta probabilità il mantenimento in gialla". Lo ... 27 GEN - "Nel Lazio la variante Omicron è oramai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati. Questo è il dato che emerge dall'analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento de ...