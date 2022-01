La Danimarca ha deciso che da febbraio la pandemia è finita: mentre in Svezia e Finlandia… (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione relativa alle restrizioni anti-Covid continua a subissare l’Italia, che continua a colorare le Regioni di giallo e arancione (finora si è scongiurato il rosso), ma a quanto pare non è così nelle altre Nazioni europee, che stanno lentamente abbandonando tutte le varie restrizioni sociali. Leggi anche -> Modello svedese anticovid: il Pil è salvo, ma a che prezzo? Come stanno le cose adesso? È il caso ad esempio della Danimarca che, come annunciato dal Ministro della Salute Magnus Heunicke, con il 1° febbraio abbandonerà tutte le restrizioni anti-Covid, ciò significa che saranno aboliti il green pass, le mascherine, la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Tutto questo avviene nel momento in cui in Danimarca si è registrato un aumento di nuovi contagi a causa di una sottovariante di Omicron ma questo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione relativa alle restrizioni anti-Covid continua a subissare l’Italia, che continua a colorare le Regioni di giallo e arancione (finora si è scongiurato il rosso), ma a quanto pare non è così nelle altre Nazioni europee, che stanno lentamente abbandonando tutte le varie restrizioni sociali. Leggi anche -> Modello svedese anticovid: il Pil è salvo, ma a che prezzo? Come stanno le cose adesso? È il caso ad esempio dellache, come annunciato dal Ministro della Salute Magnus Heunicke, con il 1°abbandonerà tutte le restrizioni anti-Covid, ciò significa che saranno aboliti il green pass, le mascherine, la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Tutto questo avviene nel momento in cui insi è registrato un aumento di nuovi contagi a causa di una sottovariante di Omicron ma questo ...

